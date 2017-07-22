هكذا تورط أبناء النجوم في الصراعات الفنية

نجاح كبير يحققه #أحمد_السقا بفيلمه "هروب اضطراري" الذي استقبلته دور العرض السينمائية قبل 3 أسابيع، واستطاع أن يتجاوز الـ 40 مليون جنيه كحصيلة إيرادات من شباك التذاكر.

ذلك النجاح الذي احتفل به نجله الأكبر ياسين السقا، بعدما أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن فخره بوالده وما يحققه واحتلاله للصدارة بين الجميع.

وفي الوقت الذي ظهر فيه ياسين، فوجئ الجميع بأقاويل تشير إلى واقعة طرده من بروفة مسرحية الفنانة #شيريهان التي تستعد للعودة، وذلك بعدما قيل إن المخرج محمد ياسين طرد ياسين السقا، بسبب فشله في إقناعه وعدم قدرته على التمثيل.

هذا الأمر الذي تسبب في غضب الثنائي شيريهان ومحمد ياسين، خاصة أن البروفات لم تنطلق بعد، كما أن ياسين السقا ليس له أي علاقة بالمسرحية ولا يشارك فيها.

ياسين السقا ليس الابن الوحيد الذي دخل إلى صراعات الوسط الفني رغما عنه، حيث تورط عدد من أبناء النجوم في مثل هذه الصراعات، وطالت بعضهم الشائعات بسبب الأضواء التي تلقى على آبائهم واهتمام الجمهور بأخبارهم.

حساب مزيف لابنة أحمد زاهر

تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في وقوع ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر في أزمة دون أن يكون لها دور في ذلك، بعدما نشر حساب مزيف يحمل اسم "ليلى" تصريحات ضد الفنانة راندا البحيري، وهو الأمر الذي تناقلته بعض المواقع.

ذلك الأمر الذي دفع الفنان #أحمد_زاهر لإعلان غضبه، والتأكيد على كون الحساب ليس له علاقه بابنته، وأن هناك ما يقرب من 50 حسابا مزيفا، مشيراً إلى كون حساب ابنته الحقيقي هو حساب خاص يتواجد به أصدقاؤها فقط.

ولام زاهر على البعض انسياقهم وراء مثل هذه الأمور، دون التأكد من أصحاب الشأن ومعرفة الحقيقة الخاصة بهذا الحساب.

توأم زينة وعز

ومنذ قدومهما إلى الحياة، وجد التوأم زين الدين وعز الدين نفسيهما ضحية للخلاف الواقع بين الفنان أحمد عز والفنانة #زينة منذ سنوات، بعدما عادت زينة إلى #مصر قادمة من الولايات المتحدة الأميركية بصحبة التوأم وأكدت أنهما أبناء الفنان أحمد عز.

مئات الأخبار طالت التوأم منذ بداية الأزمة، كما ذهبا إلى المحكمة بصحبة الفنانة زينة في عدد من المرات، إلا أنها كانت حريصة على إخفاء التوأم عن الجميع.

كما نشرت بعض الصور التي قيل إنها لواحد من التوأم، قبل أن يتم نفي هذا الأمر والتأكيد على عدم صحته.

ورطة خالد الذهبي

وبعد مشاركة خالد الذهبي نجل #أصالة في فيلم "ولاد رزق" بصحبة الفنان أحمد عز، تسبب في أزمة دون أن يدري، بعدما أكد أنه يفكر في أن تصبح شهرته الفنية هي "خالد العريان"، بعدما كانت أول مشاركة له في التمثيل مع المخرج طارق العريان.

وهو ما تسبب في أزمة بين أصالة وزوجها طارق العريان من جهة، وأيمن الذهبي الزوج السابق لأصالة من جهة أخرى، حيث خرج بتصريحات هاجم فيها أصالة بشدة.