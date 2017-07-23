الأميران وليام وهاري يشهدان عن أمهما الراحلة ديانا

يعرض فيلم #وثائقي تلفزيوني جديد، الاثنين، يستعيد الأميران #وليام و #هاري فيه ذكريات الطفولة بعد 20 عاماً على الوفاة المفاجئة لأمهما #الأميرة_ديانا .

وقال قصر كينزنجتون في بيان إن فيلم (ديانا، أمنا: حياتها وإرثها)، ومدته 90 دقيقة، يحتفي بحياة أميرة القلوب الراحلة ومسيرتها.

ولاقت ديانا، الزوجة الأولى لولي العهد البريطاني #الأمير_تشارلز، حتفها في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية باريس في أغسطس/آب 1997 عن عمر 36 عاماً. وكان وليام يبلغ من العمر آنذاك 15 عاماً وهاري 12 عاماً.

ويظهر في الفيلم الأميران وليام، الثاني في تسلسل تولي العرش، وهاري وهما يتحدثان عن طفولتهما، بينما يلقيان نظرة على صور في ألبوم عائلي جمعته ديانا.

كان وليام قال هذا العام إنه ما زال يشعر بأثر صدمة فقدان الأم حتى بعد 20 عاما على وفاة ديانا. وكشف هاري أنه تلقى استشارات نفسية لمساعدته على تجاوز الحزن.

وتعرض قناة (آي.تي.في) الفيلم في المملكة المتحدة، الاثنين، الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش، وهو من إنتاج شركة أوكسفورد للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

ومن المقرر إقامة عدد من الفعاليات لإحياء ذكرى وفاة ديانا. وحضر وليام وهاري قداسا هذا الشهر عند قبر ديانا. كما اتفق الشقيقان على إقامة #تمثال للأميرة الراحلة أمام مقر إقامتهما الرسمي في لندن تكريما لها.

وعرض #قصر_باكنغهام ، السبت، مقتنيات نادرة لديانا ومن بينها موسيقاها المفضلة وحذاء الباليه الخاص بها. وافتتح معرض في فبراير/ شباط يحتفي بأزياء ديانا.