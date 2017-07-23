ما سبب رفض هؤلاء النجوم عمل أبنائهم بالتمثيل؟

البحث عن فرصة من أجل إثبات الذات يبدو هي المرحلة الأصعب لكل من يحلم بدخول مجال #التمثيل، إلا أن هذا الأمر قد لا يمثل صعوبة تذكر لأبناء #النجوم، بعدما بات بإمكان الأب مساعدة ابنه إن كان يمتلك #الموهبة.

غير أن هناك عددا من النجوم سلكوا طريقا مغايرا، وأعلنوا رفضهم القاطع التحاق أبنائهم بمجال التمثيل، ولكل منهم أسبابه الخاصة.

ويأتي على رأس هؤلاء النجوم #عادل_إمام، الذي رفض من قبل التحاق ابنته بمجال التمثيل، وأرجع الأمر إلى رفضه أن يتم تقبيل ابنته، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط الفني وقت صدوره.

وفي الوقت الذي رفض فيه عادل إمام هذا الأمر لابنته، كان مساندا وداعما لتجربة ابنه محمد عادل إمام الذي بات واحدا من نجوم الصف الأول في الوقت الحالي.

صلاح عبد الله يخشى المعاناة

بدوره، رفض الفنان #صلاح_عبدالله التحاق بناته بمجال التمثيل، وأرجع الأمر إلى كونه في حياته وجد الكثير من المعاناة، لذلك يرفض هو أن تعيش واحدة من بناته هذه المعاناة التي مر بها طوال مشواره الفني.

وأكد صلاح عبد الله أن موقفه لم يكن ليتغير في حال كان لديه ولد، مشيرا إلى كونه سيصر على موقفه ويقاوم رغبة ابنه في الأمر، ولكن في حال أصر ابنه على الأمر كان سيستسلم في النهاية.

ماجد المصري رجل شرقي

وعلى الرغم من الشهادة التي تلقاها الفنان #ماجد_المصري في حق ابنته ماهيتاب، وتأكيد تامر حسني وخالد يوسف والمخرج محمد سامي على كونها تمتلك موهبة كوميدية وعليها أن تلتحق بالتمثيل.

إلا أن ماجد المصري يرفض هذا الأمر بشكل قاطع، مؤكدا على كونه يثق بالوسط الفني، ولكن في النهاية هو رجل شرقي بشكل كبير ويرفض الأمر سواء لزوجته أو ابنته ولن يسمح به.

تامر حسني والخوف من النجاح

فيما كان للفنان #تامر_حسني رأي آخر حول هذا الأمر، حيث اعتبره من أكثر الأمور التي تشغله، ولكنه لا يحب التحاق ابنتيه بمجال الغناء أو التمثيل، مؤكدا على أن هذا الأمر ليس تقليلا من الفن، ولكنه يعتبر أن النجاح الذي حققه في مجال الفن جعله يتعرض لشر كبير.

وأوضح تامر حسني أن هناك بعض الأشخاص يغضبهم نجاح الآخرين، وهو ما يدفعهم إلى نصب الشرور لهم، وهو ما لا يرغب في أن يراه أبناؤه.

بيومي فؤاد والثقة

وخوفا من الانحراف عن المسار الصحيح، يرفض الفنان #بيومي_فؤاد التحاق نجله بمجال التمثيل، رغم تأكيده على كون ثقته في نجله محمد كبيرة.

غير أنه أعرب عن خوفه من أن ينجرف نجله إلى طريق يعلمه الجميع، وبالتالي فهو في الوقت الحالي لا يضمن إلا نفسه، وينتظر أن تزداد ثقته في ابنه بشكل أكبر من أجل السماح له بذلك.

مشيرا إلى كونه وافق من قبل على مشاركة نجله في إعلان تلفزيوني، وظل إلى جواره في ذلك اليوم الخاص بتصوير الإعلان.