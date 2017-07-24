الوسط الفني السعودي ينعى الممثل سعد الصالح

ودع #الوسط_الفني_السعودي #الممثل_سعد_الصالح، الذي #توفي مساء الأحد بعد #معاناة من #مرض_مزمن ، ويعد الصالح من الممثلين أصحاب الإطلالة الجميلة على الشاشة، حيث شارك في عدد من الأعمال من أهمها " #طاش_ماطاش "، "المقطار" "عودة حمود ومحيميد" وله حضور عبر عدد من الأعمال في الإذاعة والمسرح.

ونعى عدد من الفنانين زميلهم الصالح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأخلاقه ودماثة خلقه.

وعانى الصالح الذي توفي في منزله من مرض #الفشل_الكلوي منذ 3 أعوام، إلا أن المرض لم يكن يحبسه عن الحضور الفني، حيث سبق له الحضور في مسرحية "عنترة بن شداد" على الكرسي المتحرك.

وذكر الفنان سعد المدهش الذي كان متأثراً بشدة أنه التقى الفنان الراحل قبيل يومين وكان في حالة طبيعية ودارت بينهما أحاديث طويلة، وقال: "الصالح شارك معي في المسرح لأول مرة منذ 14 عاماً، حتى آخر مسرحية في الجوف، وكان طيب القلب ومحبوباً من الناس ومبادراً في عمل الخير".

وآخر أعمال الفنان سعد الصالح الدرامية كان مسلسل "مضارب بني قرقاص" عام 2012.

وله من الأبناء ثلاثة عبدالله وطلال (بالمرحلة الجامعية) وهيا.

يذكر أنه سيصلى على الفنان سعد الصالح عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق "الحائر" وسيوارى الثرى بمقبرة المنصورية بالرياض.