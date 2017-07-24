لأول مرة بالرياض.. مسرحية لـ"اللمبي" والجمهور عائلي

تقاوم الرياض حرارة الصيف المرتفعة بالعروض الفنية السينمائية والمسرحية، وكان آخرها المسرحية المصرية "صبح صبح" للفنان المصري محمد سعد الشهير بشخصية "اللمبي".

المسرحية التي تعرض للمرة الأولى في العاصمة كانت المرة الأولى أيضاً التي يسمح للعائلات والأفراد بالحضور معاً لعرض مسرحي.

وانتعشت خشبة المسرح السعودي بعد حَراك فني وثقافي أنهى جمودَها عقوداً من الزمن، ورغم أن هذا الحَراكَ كان على خشبة واحدة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، إلا أنها استقطبت فنوناً متنوعة آخرها مسرحية "صبح صبح" من بطولة (اللمبي) وتحدث عن تجربته الفنية الأولى في السعودية.

المسرحية المصرية التي اقتصرَ تمثيلها على العنصر الرجالي فقط، شهِدت حضوراً جماهيرياً من الجنسين لأول مرة في عرض مسرحي.

"صبح صبح يا عّم الحج"، جملة لم تكن غريبة على أذهان الجمهور السعودي المتعطش للكوميديا المصرية، بعد أن كان المسرح السعودي حِكراً على مسرحيات محلية أو خليجية موسمية.