وفاة فيلسوفة فرنسية غرقا بعدما أنقذت أطفالا على الشاطئ

توفيت #عالمة_النفس و #الفيلسوفة_الفرنسية #آن_دوفورمانتيل، البالغة من العمر 53 عاماً غرقاً بعدما #أنقذت #أطفالاً على شاطئ بامبلون جنوب شرقي فرنسا، بحسب ما أعلنت مصادر في عائلتها مساء الأحد.

وعلقت وزيرة الثقافة الفرنسية، فرنسواز نيسان، في تغريدة على موقع "تويتر" على هذا النبأ بالقول "كانت فيلسوفة كبيرة ومحللة نفسية، كانت تساعدنا على الحياة والتفكير في عالمنا اليوم".

وبدأت آن دوفورمانتيل الكتابة في العام 1997، ولديها عدد من الكتب والأبحاث منها "مديح الخطر" في العام 2011، و"ذكاء الأحلام" في العام 2012، و"قوة النعومة" في العام 2013.

وكانت تكتب منذ عامين مقالات في صحيفة "ليبراسيون" ذات التوجهات اليسارية.