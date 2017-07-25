الفنانون يتوافدون على عزاء الإعلامي عمرو سمير

شهد سرادق عزاء الفنان والإعلامي المصري الراحل عمرو سمير، الذي توفي في العاصمة الإسبانية #مدريد قبل 20 يوماً إثر أزمة قلبية، توافد عدد كبير من الفنانين المصريين والشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل.

وشارك في العزاء الذي أقيم مساء أمس الاثنين في مسجد الحامدية الشاذلية واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عدد كبير من #الفنانين منهم يسرا وعفاف شعيب وشهيرة ونهال عنبر ومدحت صالح وبشرى، فيما كان في استقبال المعزين الخبير السياحي سمير شما والد الفنان الراحل.

وكان جثمان #عمرو_سمير قد وصل إلى قرية البضائع بمطار #القاهرة الدولي مساء السبت، قادما على رحلة مصر للطيران رقم 754، وأقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة، ودفن بمدافن العائلة في 6 أكتوبر.

وكانت السلطات الإسبانية قد أفرجت عن جثمان الفنان والإعلامي الراحل بعد احتجازه لمده أسبوعين، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وذلك بعد اكتشاف وجود خطأ في حجز الفندق، حيث تبين أن الفنان الراحل توفي في غرفة محجوزة باسم صديقه، وطلب المدعي العام الإسباني التحقيق للتأكد من أن المتوفى ليس هو الشاب الذي حُجزت الغرفة باسمه.

وبدأ عمرو سمير حياته كممثل وهو في سن العاشرة، حيث شارك في فيلم "القتل اللذيذ"، أمام ميرفت أمين. وبعد تخرجه في كلية الإعلام تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة "ميلودي"، ثم اتجه إلى قناة "دريم" لفترة، وشارك في تقديم البرنامج الشبابي الناجح "شبابيك" مع هبة شعير وإياد ودينا الشربيني. وبعد فترة اتجه إلى قناة otv وقدم برنامج "إيه الأخبار". وفي العامين الماضيين عمل في قناة "نايل لايف" في #التلفزيون_المصري.