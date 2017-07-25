داليا مبارك وفؤاد عبدالواحد يشعلان مفاجآت صيف دبي

بدأ مهرجان #مفاجآت_صيف_دبي فعاليته الفنية بمشاركة نجوم شباب من العالم العربي والخليج.

وضم الحفل الثاني من سلسلة حفلات يقيمها المنظمون، الفنان اليمني الشاب فؤاد عبدالواحد، والفنانة السعودية الشابة #داليا_مبارك.

وأكدت المبارك في حديث مع قناة "العربية" أنها "تتشرف إذا لُقبت من قبل البعض بخليفة فنانة بحجم الراحلة "عتاب"، لكن أسلوبها وأغانيها تختلف عنها".

وشددت المبارك على أنها لا تخشى من الكشف عن عمرها الحقيقي، لأن من سيحبها سيحبها لذاتها ولفنها "وليس لشيء آخر".

وأضافت أنها تعتبر نفسها "أقل فنانة سعودية مثيرة للجدل، لأني مقلة في ظهوري الإعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".

من جهته، أوضح الفنان #فؤاد_عبدالواحد أن الخلاف الذي كان بينه وبين الفنانة #بلقيس قد انتهى، وأن مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت الموضوع وأعطته أكثر من حجمه.

وفي سياق آخر قال: "كان لي الشرف الوقوف أمام الجمهور السعودي برفقة حسين الجسمي في الرياض، والتقاء الجمهور السعودي في أول حفل جماهيري لي في السعودية".