القضاء يرفض مجدداً طلب عز بمنع سفر طفلي زينة للخارج

قضت #محكمة أسرة مدينة نصر في #مصر، اليوم الخميس، برفض الأمر الوقتي المقدم من الفنان #أحمد_عز والذي يطالب فيه بمنع طفليه من الفنانة #زينة من #السفر للخارج ووضعهما على قوائم الممنوعين.

وقال عز في طلبه إن زينة استصدرت حكما في الدعوى رقم 539 لسنة 2014، بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين له، وتم تأييد الحكم استئنافياً، ثم قام بالطعن على الحكم بالالتماس رقم 3472، كما أقام #دعوى بطلان رقم 326 لسنة 2016 مازالت متداولة حتى الآن، مضيفا أن زينة قامت باستخراج #جوازات_سفر وشهادات ميلاد للصغيرين تمهيداً للسفر بهما إلى خارج البلاد، في الوقت الذي قد يحتاج فيه الأمر لحضورهما، لاتخاذ إجراء قانوني بشأنهما، وفي حالة عدم حضورهما قد يتعذر الفصل في الدعوى.

من جانبه، قال معتز الدكر، محامي الفنانة زينة للمحكمة في جلسة اليوم، إن عز يحاول بهذه الدعاوى مضايقة زينة و #التنكيل بها وبالصغيرين، فقد سبق أن قدم أمرا وقتيا مماثلا وقضت المحكمة برفضه.

وكانت محكمة استئناف اﻷسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، الاثنين الماضي، قد قررت مد أجل الحكم في #الطعن المقدم من عز على حكم إثبات نسب الطفلين عز الدين و"زين الدين له لجلسة 28 أغسطس القادم.