نايف صقر يرد على منتقدي قصيدته في مساعد الرشيدي

نشر الشاعر #نايف#صقر #قصيدة_رثاء في رفيقه الراحل #مساعد_الرشيدي، وصفها بـ"الخاطرة" عبر حسابه في تويتر، هذه القصيدة أو الخاطرة لقيت أصداء واسعة وحملت ردود أفعال متباينة، وطرحت تساؤلات بين متابعي الشعر حول أحد أبياتها، ورأى البعض أنها أقل من قصائد نايف الباذخة، وتمادى البعض في سياق القدح بوصفها بـ"الركيكة"، ومحاولة الإساءة والنيل من الشاعر نايف صقر صاحب التجربة الكبيرة والملهمة في القصيدة المحكية، ورمز من رموز التجديد فيها.

هذا الصخب المثير للجدل دفع أبناء الراحل مساعد الرشيدي للتدخل وقطع الطريق على بعض من حاولوا لمز علاقة الود الوثيقة بين أبيهم والشاعر نايف صقر، حيث كتب #ثامر_مساعد_الرشيدي في حسابه بتويتر: "عمي نايف لا أحد يستطيع أن يشكك بحبك لوالدي.. حاولوا في السابق ولم يستطيعوا.. فما بالك وهو ميت.. لن نسمح لهم بذلك".

ما هي القصة؟

"العربية.نت" أجرت اتصالاً هاتفياً بالشاعر نايف صقر، حكى فيه تفاصيل الأبيات التي نشرها قائلاً: "أنا كتبتها وهي خاطرة وليست قصيدة ترتقي إلى مساعد.. الموضوع ببساطة أنني مررت بفترة لم أكتب خلالها الشعر، وكتبت عملين وطنيين وكانت مفرحة بالنسبة لي". وأضاف: "العادة إذا طلع معي شيء كويس في الماضي أكلم مساعد وآخذ رأيه، وشيء من هذا القبيل ولي كم سنة ما كتبت وحسيت إني استعدت لياقتي نوعاً ما، والله ما لقيت أحدا من الشعراء بقربه لي مثل مساعد أشاوره وفيهم الخير فطلعت معي هذي الخاطرة يعني ليتك حي يا مساعد وأسمّعك وينك .. هي خاطرة محب".

شطر مثير للجدل

وعن بيت الشعر الذي حمل تأويلات كثيرة لدى المتلقين في مواقع التواصل الاجتماعي علق نايف صقر: الخاطرة فيها بيت يقول:

كم شاعر حرفه ينومس معانيه

يعجز مساعد لا يسوي سواته

أي بمعنى كم شاعر جدير بأنه يكون شاعرا عظيما، بس يعجز أن يأتي بشعر مثل مساعد.

المنتفعون وحب الظهور

وأوضح الشاعر نايف صقر أن هناك بعض من وصفهم بـ"المنتفعين" أرادوا المزايدة على المحبة بينه وبين مساعد الرشيدي من أجل الظهور في الصورة، مضيفاً: "هل يعجز مساعد يسوي سواة مش عارف إيش.. رغم أن هذا #الشطر واضح وفي سياق قصيدة محبة، ولكن ما رددت عليهم، أشوف ثامر ولد مساعد رد عليهم، وأعدت نشر تغريداته، وقلت خلاص ثامر رد عليهم كفاية".

وحول ما إذا كان اللبس الذي حصل على البيت يعد ردة فعل طبيعية، قال: "شوف في #الشعر ما تأخذ رد أي أحد تأخذ رأي الشعراء، وتويتر ساحة اللي يبغى يقول يقول، وفي النهاية مساعد قامة عظيمة وهذه الخاطرة محبة عندي مثلها الكثير ومهما كتبنا لا ترتقي لمساعد".

وشدد على أنه من حقه التعبير عما يدور بداخله مثله مثل أي إنسان لا أقل ولا أكثر، وحول ما إذا ما كانت هذه المرة من المرات النادرة التي يثار فيها الحديث حول قصائده رد ضاحكاً: "لا والله محظوظ أنا في هذي السوالف"، (بمعنى سبق أن تكررت معه).

وفي سياق آخر، كشف الشاعر نايف صقر أنه انتهى من كتابة نصين وطنيين نشر أحدهما والآخر قيد النشر وتمت كتابتهما وسيتم غناؤهما عما قريب.