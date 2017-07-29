كواليس أزمة بهاء الدين محمد مع سميرة سعيد بسبب أغنية

غضب كبير سيطر على #الشاعر_الغنائي #بهاء_الدين_محمد بسبب ما قالته الفنانة #سميرة_سعيد عن أغنية "اكتبلك تعهد" التي قدمتها #أنغام في ألبومها الأخير، وحققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

حيث أطلت سميرة سعيد في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، وكشفت عن كون #الأغنية التي قدمتها أنغام عرضت عليها هي في البداية، وظلت لديها لعامين كاملين قبل أن تعتذر عن عدم تقديمها لأنها غير مناسبة لها، وفوجئت بعدها بتقديم أنغام للأغنية.

لقاء سميرة سعيد وحديثها عن الأغنية أعيد مرة أخرى، وهو ما دفع مؤلف الأغنية إلى كشف الكواليس الخاصة بالأمر، من خلال حسابه على "فيسبوك".

ووجه بهاء الدين محمد اللوم لعمرو أديب، لأنه لم يمنحه الفرصة للرد على محاولة استهتار سميرة سعيد كما وصفها الشاعر الغنائي، وأكد بهاء أن سميرة سعيد أعجبت بمذهب الأغنية وحصلت عليها، كي يقوم ملحن بتلحينها تحت إشرافها.

إلا أنه حينما استمع إلى اللحن لم يعجبه، ورفضه بحجة كونه غير لائق على الكلمات الخاصة بالأغنية، وأخبر بعدها سميرة سعيد أن تنسى أمر الأغنية لأنها لن تنجح، مؤكدا على كون الأمر لم يستغرق سوى أيام، وهو ما يخالف رواية سميرة سعيد التي أكدت أن الأغنية ظلت لديها لعامين.

وكشف بهاء الدين محمد عن كون أنغام حينما استمعت إلى الأغنية أعجبت بها، وكان رد فعلها مليئاً بالوعي والفهم والاهتمام والفن، كما أكد مؤلف الأغنية، مشيرا إلى كونها وظفت الكلمات بشكل صحيح، واتفقا على أن يقوم إيهاب عبد الواحد بالتلحين.

وبعدها صارت أغنية للتاريخ بعد النجاح الذي حققته، حسب ما يقول مؤلفها، الذي رأى أنه كان على سميرة سعيد ألا تضع نفسها في هذا الموقف، معتبرا أن ما قامت به هو غلطة غير محسوبة أو مقصودة، لأنها لم تكن في صالحها.

وفي النهاية وجه بهاء الدين محمد رسالة إلى سميرة سعيد قائلا "الأغنية نجحت يا سميرة ورغم اللي قولتيه لكي كل الاحترام والتقدير".