خالد الصاوي: "والله العظيم ما هعمل فوبيا يا جدعان"

وضع الفنان المصري خالد الصاوي حداً للجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن مسلسل "فوبيا" الذي شارك في تصوير جزء منه للعرض في شهر رمضان الماضي، قبل أن يتم تأجيل المسلسل لظروف إنتاجية.

وبعد انتهاء شهر رمضان عادت المفاوضات مرة أخرى، من أجل استكمال تصوير ما تبقى من العمل، للعرض في موسم بعيد عن الدراما الرمضانية.

تلك المفاوضات التي لم تحسم بشكل نهائي، ليخرج الصاوي قبل أسبوعين ويطلب من صناع العمل أن يحسموا أمرهم، خاصة أن أجندته الفنية ارتبكت، وإلا فإنه سيقرر نسيان المسلسل بشكل نهائي.

لتصبح المفاجأة هي إعلان خالد الصاوي انسحابه من العمل الذي تشارك في بطولته آيتن عامر وطارق عبد العزيز، وهو من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

وبحسب تصريحات نسبت لخالد الصاوي، فقد أكد أن العقد يتيح له عدم استكمال العمل، لأن المسلسل كان من المفترض عرضه في شهر رمضان الماضي، ولكن الشركة المنتجة هي من أخلت بذلك.

وعبر تغريدة نشرها خالد الصاوي على "تويتر" قال "يارب يجيبوا بطل لفوبيا ويبطلوا ينفوا ما أعلنه"، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل خرج خالد الصاوي في بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك" ليعتذر في البداية لجمهوره عن عدم فهمهم لتغريداته على "تويتر" في بعض الأحيان، كما أقسم على عدم المشاركة في مسلسل "فوبيا" قائلاً "والمصحف والله العظيم تلاته ما هعمل فوبيا يا جدعان".