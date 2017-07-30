محمد عساف: عرض الديو ما زال قائما مع شيرين

أطلق الفنان #محمد_عساف ألبومه الغنائي الثاني في مسيرته الفنية، وهو بعنوان #ما_وحشناك.

ويتضمن الألبوم أغنية وطنية، وهي #على_هذه_الأرض، للشاعر محمود درويش. وفي هذا السياق، وعد عساف جمهوره، في حديث لـ"العربية.نت"، بأنه سيغني دائماً لدرويش في ألبوماته القادمة، "لأن ذلك يشرفه"، كما قال.

وعبّر عساف عن سعادته للتعاون مع أسماء لامعة من الشعراء والملحنين في هذا الألبوم، منهم نزار فرنسيس وأحمد ماضي وأمير طعيمة، قائلاً: "لو لم يجدوا عندي الكفاءة لما تعاونوا معي أساسا".

وأكد أنه "مع فكرة إصدار ألبوم كامل لأنه يُغْني أرشيف الفنان ولو أن الأغنية المنفردة تنتشر بشكل أسرع وأوسع".

من جهة أخرى، سجّل عساف ديو مع الفنان الجزائري "فوديل" لأغنية #راني والتي صور فيديو كليب لها وستبث قريباً عبر المحطات الفضائية. وفي هذا السياق، أكد عساف أن "عرض الديو لا يزال قائماً" بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب، لكنه "ينتظر الإشارة منها".

كما أعرب الفنان عن أمنيته بتجديد أغنيات العمالقة كفيروز ووديع الصافي، كما أنه يفكّر جدياً في تجديد أغنية للفنان الكبير عبد الحليم حافظ "لأنه من عشاق العندليب"، حسب تعبيره، كاشفاً أن "هناك بهذا الصدد مشروعا قريبا".

وعن علاقته بالفنانين، قال عساف إنه على علاقة طيبة مع معظمهم خاصة الفنانة نانسي عجرم، كاشفاً أن علاقته قوية على المستوى الشخصي مع الفنان ملحم زين.

وتطرق إلى ما أثير في الصحافة عن مشاركته في برنامج "ذا فويس كيدس"، فأكد "أنه كان مجرد حديث ليس أكثر لكن لم يحصل مفاوضات ولا أي اتفاق حول هذا الموضوع".

في سياق آخر، أكد عساف أنه يهوى مجال التمثيل، لكن ما يهمه أكثر هو "نوعية النص والدور وليس التمثيل لمجرد التمثيل".