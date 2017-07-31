تونس.. إيقاف مغني راب جزائري بسبب "المخدرات"

أوقفت قوات الأمن التونسية، أمس الأحد، مغني الراب الجزائري المعروف رضا الطلياني بمدينة الحمامات بعد العثور على كمية من المخدرات بحوزته.

وأكدت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، أنه "تم إيقاف مغني الراي الجزائري حوالي الخامسة صباحاً من طرف فرقة أمن الملاهي التابعة لوحدات التدخل بمدينة الحمامات، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.

وأضافت في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه "تم حجز مادة الكوكايين بحوزة الطلياني، وهو ما استوجب إيقافه للتحقيق معه".

ورضا الطلياني واسمه الحقيقي رضى تمني، هو مغني راي جزائري ولد في عام 1980 في الأبيار، وهو من عائلة تتحدّر من قسنطينة، إلا أنه انتقل منذ سنوات للعيش في مدينة مرسيليا الفرنسية، اشتهر خاصة في منطقة شمال إفريقيا بعدة أغانٍ عالج فيها مواضيع الهجرة والغربة، وقام بإحياء عدة حفلات ناجحة بين تونس والجزائر والمغرب.