لماذا توسطت يسرا بين جون مالكوفيتش وعمرو دياب؟

"فنان مصري عالمي" هكذا تحدثت الفنانة يسرا عن #عمرو_دياب، حيث تجمع بينهما العديد والعديد من المواقف والذكريات بعد صداقة امتدت لسنوات.

وفي لقاء إذاعي عبرت #يسرا عن إعجابها الشديد بطريقة تفكير عمرو دياب وذكائه الفني، خاصة أنه لا يتعجل بالحصول على أي شيء، وفقط يقدم أعماله في الوقت المناسب لطرحها.

ووجهت يسرا رسالتها إلى عمرو دياب الذي شاركها بطولة فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" قبل 24 عاماً قائلة "انت فعلا يا عمور معدي كل الناس" وذلك في إشارة إلى اسم ألبومه الجديد "معدي الناس"، الذي ينتظر الجمهور طرحه خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الفنانة المصرية عن موقف يدل على عالمية عمرو دياب، وذلك بعدما تلقت هي اتصال هاتفي من النجم العالمي جون #مالكوفيتش الذي زار #مصر من قبل كضيف في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وطلب مالكوفيتش من يسرا مساعدته في الحصول على إحدى أغنيات عمرو دياب، من أجل الاستعانة بها في واحد من أعماله، فأخبرته أنها ستقوم بالاتصال بعمرو دياب لمعرفة رأيه حول الأمر.

وبعد اتصال يسرا بعمرو دياب أخبرها الهضبة، كما يلقبه جمهوره، بأنه لا يمانع في الأمر، وطلب منها أن يتصل به مالكوفيتش وهو ما تحقق واستعان الأخير بالأغنية في الفيلم الخاص به.

وهو ما دفع يسرا للتأكيد على أن عمرو دياب يحمل شخصية عالمية، وأعماله المنتشرة خارج حدود الوطن العربي تؤكد ذلك.