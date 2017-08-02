شاهد ماذا كان يفعل أشهر أسير كويتي قبيل اعتقاله بأسبوع؟

تداول مغردون في ذكرى الغزو #العراقي_للكويت التي تصادف اليوم 2 أغسطس، مقطع فيديو للشاعر الغنائي فائق #عبد_الجليل والملحن عبدالله #الراشد أثناء تجهيزهما لأغنية وطنية مناهضة للاحتلال العراقي للكويت، وتم تصوير المقطع قبيل اعتقالهما من قوات العدوان الغاشم بأسبوع، بحسب تقرير لـ "تلفزيون الكويت"، ووفقاً لمصادر فإن الشاعر فائق عبدالجليل الذي كان يسجل وينشر أغاني الصمود بين #الكويتيين قدرت عدد أغاني المقاومة التي كتبها بـ(18) أغنية يقول في إحداها:

حي اللي قاوم بالصمود وبالسلاح

حي اللـي ضمت كل جرح من الجراح

حي الخليـج.. حي العقل وأهل العقل

حي العـرب اللـي أثبتـوا قول وفعل

حي التـراب اللـي رفض كل احتلال

حي الشبـاب اللي انتفض باسم النضال

حي الطفـل اللـي لفـظ كلمـة وقال

حي الصمود حي الكويت حي الرجال

تم اعتقال الشاعر الغنائي ذائع الصيت في منزله يوم 3 يناير 1991 وكان يصنف إعلامياً بأنه أشهر أسير كويتي.

وبعد سنوات تم العثور على رفاته في مقبرة جماعية للأسرى قريبة من مدينة كربلاء حيث تم إعدامه رمياً بالرصاص ووري جثمانه الثرى في مقبرة "الصليبيخات" بالكويت في 20 يونيو 2006.

ويعد الشاعر فائق عبدالجليل أحد الرموز المؤثرة في الأغنية الخليجية، ولامست كلماته أحاسيس العرب من الملح إلى الملح.

ومن أبرز أعماله الغنائية:

"وهم"،" أبعاد"، "المعازيم"، "في الجو غيم" مع فنان العرب محمد عبده و"حبيبي اختار"، "لو ما أحبك" و "فينا واحد" مع الفنان طلال مداح و"بنلتقي" مع علي عبدالكريم و"عطشان" مع عبادي الجوهر ومجموعة كبيرة من الأعمال في الوسط الفني الكويتي.



