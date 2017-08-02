شيريهان تكشف عن المعجزة الخاصة بولادة ابنتها

"إذا جاءك اليأس ليحدثك عن المستحيل.. فحدثه عن قدرة رب العالمين"، هكذا بدأت النجمة المصرية #شيريهان حديثها عن ابنتها "تالية" التي شهدت ولادتها العديد والعديد من المحطات الصعبة التي اعتبرها البعض مستحيلة.

شيريهان التي باتت تطل بشكل نادر مع استعدادها لعودتها الفنية إلى جمهورها، احتفلت من خلال حسابها الرسمي عبر "انستغرام" بعيد ميلاد ابنتها.

وروت القصة الخاصة بولادتها، والبداية كانت في ديسمبر عام 2008 حينما ذهبت شيريهان إلى #الحج، وهناك دعت الله أن يرزقها بابن أو ابنه إلى جوار ابنتها "لؤلؤة"، رغم معرفتها أن إصابتها بالسرطان يستحيل معها ذلك، ولكنها كانت تؤمن بأنه لا يوجد مستحيل مع الله.

وبالفعل استجاب الله لدعاء شيريهان بعدما علمت بحملها، إلا أن عام 2009 حمل الاختبار الأصعب، بعدما أخبرها 5 أطباء من 5 دول مختلفة، بأن عليها الاختيار بين أمرين، الأول هو الحصول على شقيق أو شقيقة لابنتها لؤلؤة، فيما كان الأمر الثاني هو تربية ابنتها لؤلؤة.

وهو ما اعتبرته السؤال الأصعب، كما أن الإجابة عليه أصعب، خاصة أنها كانت ترغب في الاحتفاظ بمولودها، إلا أن المسؤولية صعبة وهي لا تعرف ما الذي سيترتب على قرارها.

وأصرت شيريهان على الاحتفاظ بمولودتها، معلنة ثقتها في الله الذي سيحول محنتها إلى منحة جديدة، واختارت ألا تستمع إلى قرارات الأطباء.

وبالفعل رزقت شيريهان بابنتها "تالية القرآن الكريم" التي تحتفل بعيد مولدها، ورغم نشرها لصورة لها إلا أن الفنانة المصرية أخفت وجه ابنتها عن الجمهور.