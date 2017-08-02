صيف غنائي ساخن بفضل هؤلاء النجوم

على أنغام الموسيقى انطلق #صيف_النجوم، بعد أشهر ظلت فيها الساحة الغنائية جرداء، تحتاج إلى كلمات وألحان ترويها، وبات الجمهور ينتظر #الألبومات الجديدة بعدما مل #الأغاني المنفردة.

ويبدو أن النجوم قرروا الاستجابة لجمهورهم بإطلاق جديدهم، وجاءت البداية قبل أسبوع حينما طرح النجم اللبناني #وائل_كفوري أحدث ألبوماته الذي اختار أن يطلق عليه اسم "W".

الألبوم الذي تعاون فيه وائل مع الشاعر منير بوعساف، يعود فيه إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب استمر ثلاث سنوات، اشتاق فيها جمهوره لجديده.

وفي التوقيت نفسه طرح #رامي_صبري أحدث ألبوماته الذي يحمل اسم "الراجل"، وكانت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم قد أحدثت جدلا كبيرا بعد طرحها قبيل الألبوم، وذلك بعدما استفزت كلماتها بعض السيدات، خاصة أنها تنحاز للرجل.

ذلك الأمر الذي دفع رامي صبري للتأكيد على أن الأغنية لا تهاجم المرأة، خاصة أنه يحترمها، ولكنه وجه الأغنية إلى بعض الفتيات اللاتي لا يشعرن بأهمية الرجل.

ورغم تسريب ألبوم رامي صبري قبل طرحه، وغضبه وصدمته مما جرى، إلا أنه أعلن لجمهوره أنه بذل جهدا كبيرا في هذا الألبوم يختلف عن أي ألبوم طرحه من قبل، مؤكدا محاولته إحداث تطوير بالموسيقى التي يريد تقديمها.

بداية العد التنازلي

وفي مفاجأة لجمهور #أصالة، أعلنت المطربة السورية عن بداية العد التنازلي لطرح ألبومها الجديد "مهتمة بالتفاصيل"، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو لجزء من الأغنية التي تحمل اسم الألبوم.

وكشفت أصالة عن كون الألبوم الذي تنتجه شركة "ستارجيت" سيكون متاحا للجمهور في الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري.

واختارت أصالة طريقة جديدة للترويج لألبومها، وذلك عبر حساباتها على السوشيال ميديا، من خلال نشر صور للأيام المتبقية على طرح الألبوم، وعليها جزء من الكلمات.

جديد الهضبة

وبحملة ترويجية ضخمة، يطل الهضبة #عمرو_دياب بأحدث ألبوماته الذي يحمل اسم "معدي الناس" وتنتجه شركة "ناي".

عمرو دياب حاول من خلال الألبوم الجديد إيجاد طرق مبتكرة في الترويج لجديده، وطرح اثنتين من أغانيه عبر خدمة تعاقد عليها مع إحدى شركات الاتصالات.

ويعود دياب في الألبوم الجديد للتعاون مع الشاعر بهاء الدين محمد، بعد النجاحات التي حققها الثنائي في السنوات الماضية، كما يستمر تعاونه مع الشاعر تامر حسين.

أحمد مكي يبرر غيابه

ومن جانبه، وجه الفنان #أحمد_مكي اعتذاره لجمهوره بسبب غيابه عنهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ذلك يرجع لانشغاله الشديد في التحضير لألبومه الجديد.

وأوضح مكي أنه سيشرع غدا الخميس في تسجيل أول أغنية من الألبوم، مشيرا إلى كونه سيسمح لجمهوره على السوشيال ميديا بالاستماع لجزء من الأغنية من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وكشف مكي عن كون الأغنية ستطرح قريبا بشكل كامل للجمهور، تمهيدا لطرح الألبوم.

وحول ما تردد عن طرح حماقي لألبوم جديد خلال الأيام المقبلة، فقد أكد حماقي لجمهوره في حفله الأخير أنه مازال يعمل على الألبوم، ولم يحدد موعدا لطرحه بعد، مشيرا إلى كونه سيطرح الألبوم بالأسواق فور الانتهاء منه.

وبدورها، كشفت #شيرين عن ألبوم جديد تنوي طرحه خلال الصيف، مشيرة إلى كونها تشعر بالرضا عن الأغاني التي اختارتها كي يتضمنها الألبوم الجديد.

كما استغلت شيرين عبد الوهاب حفلها الأخير بقرطاج بتونس، وقدمت جزءا من أغنية "كل ما أنسالك كلامك" التي سيتضمنها الألبوم.