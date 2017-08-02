لأول مرة.. عروض "مسرح مصر" خارج القاهرة

خطوة جديدة يخطوها الفنان أشرف عبدالباقي نحو تحقيق حلمه لعروض #مسرح_مصر التي يقدمها بصحبة فرقته المسرحية، وتعرض تلفزيونيا عبر شاشة "MBC مصر".

وأعلن عبد الباقي من قبل عن رغبته في أن تجوب عروض "مسرح مصر" محافظات مصر بأكملها، واليوم أعلن عن جديد في هذا الصدد.

وذلك من خلال تقديم عروض "مسرح مصر" في محافظة #الإسكندرية وبالتحديد في #مكتبة_الإسكندرية، وذلك في عيد الأضحى المقبل.

واستغل الفنان أشرف عبدالباقي تدشينه لقناة جديدة عبر موقع "YouTube" تحمل اسم "محطة مصر تيوب"، وأعلن من خلالها عن الجولة التي يستعد الفريق لتقديمها في الإسكندرية.

وسيطرت روح الفكاهة على الفيديو الذي نشره عبد الباقي، والذي ظهر من خلاله نجوم الفريق المسرحي، كما ظهر الفنان سليمان عيد الذي يطل كضيف شرف في أحد العروض، وطالبه الفنان أشرف عبدالباقي بالإعلان عن الجولة، والتأكيد على أنه لن يكون من ضمن فريقها، إلا أنه أصر بشكل كوميدي على القول بأنه سيكون ضمن الفريق.

كما أعلن الفنان أشرف عبدالباقي عن كون القناة الجديدة التي تم تدشينها، سيستطيع الجمهور من خلالها متابعة كافة أخبار الفريق المسرحي، كما أن هناك برامج مباشرة ستعرض للجمهور عبر الإنترنت، سيطل هو وأعضاء الفريق من خلالها.