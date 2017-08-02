ماذا قالت ديانا حداد عن عودة فيروز للغناء؟

أطلقت الفنانة #ديانا_حداد أغنية مصورة بعنوان "نامي بالعسل"، والتي تعاونت فيها مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن كلمات الشاعر أحمد علوي، وألحان الموسيقار طلال، وتم تصوير الأغنية في جورجيا.

وتحضر ديانا لألبومين غنائيين باللهجات العراقية، المغربية، الخليحية، المصرية واللبنانية، لكنها ستطلق قبلهما أغنيات منفردة.

وعبرت حداد عن عشقها لكل أغنيات السيدة #فيروز وقالت: "كل اللي بتغنيه حلو ومميز"، مسميةً إياها بصاحبة الصوت الملائكي، واعتبرتها حالة وظاهرة فريدة وفنانة لا تتكرر، فحتى لو أصدرت "كاسيت" فارغاً ستشتريه.

وأشارت ديانا إلى أنها عُرفت باللون البدوي، وتركز في أغنياتها على هذا اللون ولا تجد أحداً من الفنانين مثلها يغني أغاني خاصة بدوية، وهي سعيدة، وتعتز بنفسها لأنها "متربعة على عرش الأغنية البدوية".