"فن مام دينر" يحاكي العلاقات الحقيقية بين الأمهات

قالت ممثلات فيلم (fun mom dinner) - عشاء الأمهات المرح - الكوميدي الجديد الذي تدور أحداثه حول أربع نساء يقضين نزهة ليلية معاً، وتحدث لهن أمور غير متوقعة إنه يحاكي العلاقات التي تكونها الأمهات في الحياة الواقعية مع بعضهن، بعدما يرزقن بأطفال.

ونجمات الفيلم، الذي بدأ عرضه في دور السينما الأميركية، الجمعة، هن توني كوليت وبريجت إيفريت ومولي شانون وكاتي أسيلتون ويجسدن دور أمهات لهن أطفال في نفس مرحلة ما قبل التعليم المدرسي.

وتبدأ نزهة الأمهات الأربع ببعض الثرثرة وتناول المقبلات، ثم تتطور سريعاً إلى الكثير من المغامرات.

وقالت أسيلتون في مقابلة "أعتقد أنها الرغبة في إيجاد مجموعة من الأشخاص الذين يمكنك أن تتعاطف معهم وأيضا يدعمون بعضهم، وكذا الرغبة في إيجاد شخص في نفس الموقف".

والفيلم أخرجته أليثيا جونز، وكتبت قصته جولي رود.