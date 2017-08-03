لن تتوقع كم لغةٍ بالهند.. ونصفها في الطريق للانقراض

قال علماء، الخميس، إن أكثر من نصف عدد اللغات التي ينطق بها سكان الهند، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، ربما تندثر على مدى السنوات الخمسين المقبلة داعين إلى حشد الجهود من أجل الحفاظ على لغات القبائل الهندية المعرضة للخطر.

وجاء هذا التحذير مع إطلاق المجلد الحادي عشر من إجمالي 50 مجلداً في إطار مشروع لدراسة اللغويات في الهند. وبحسب المشروع يتحدث الهنود ما يصل إلى 780 لغة مختلفة.

وقال ج.ن. ديفي رئيس المشروع "تواجه 400 لغة هندية على الأقل خطر الاندثار خلال الخمسين عاما المقبلة".

وقال ديفي إن اندثار أي لغة يعني اندثار الثقافة المرتبطة بها، مضيفاً أن الهند فقدت بالفعل 250 لغة على مدى القرون الخمسة الماضية.

ويوثق العلماء في هذا المشروع لغات محلية هندية، بهدف الحفاظ على التراث والتنوع الثقافيين.

ومن بين الأكثر تعرضاً للخطر لغات تنطق بها مجتمعات قبلية مهمشة لا يحصل أطفالها على أي قسط من التعليم أو يتعلمون، في حال ذهابهم إلى مدرسة، واحدة من اللغات المعترف بها رسمياً في الهند وعددها 22.