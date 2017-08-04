سعد الصغير يكشف كواليس وفاة الراقصة غزل

بعد الإعلان عن وفاة الراقصة المصرية غزل الخميس أثناء إجراء عملية جراحية، تضاربت الأنباء حول الأسباب الخاصة بالجراحة، بعدما قيل في البداية عن كونها جراحة تجميلية، قبل أن يتأكد الجميع من كونها عملية إجهاض.

وحرص المطرب الشعبي، سعد الصغير، الذي ارتبط بعلاقة صداقة مع غزل وزوجها، على توضيح الصورة بأكملها للجمهور، وذلك عبر حسابه على "إنستغرام".

ونشر الصغير صورة للراقصة الراحلة، وعلق عليها برغبته في توضيح الأمور للجميع خاصة وأنه واحد ممن يعلمون تفاصيل الأمر، وذلك على عكس ما يتم ترديده من شائعات، وكشف الحقيقة حسماً للجدل المنتشر، موضحاً أنه تلقى اتصالاً من "عمرو" زوج الراقصة غزل، أخبره فيه أن غزل في حالة إعياء شديدة، ما دفعه إلى إنهاء عمله والتوجه إليهما في المستشفى، وكانت المفاجأة وفاة غزل.

وكشف المطرب عن حمل غزل قبل شهرين، لكنها سقطت في المنزل ما دفعها لإجراء جراحة من أجل استخراج الجنين المتوفى. وبعدما عاودتها الآلام، ذهبت إلى المستشفى فأخبرتها الطبيبة أنه مازال هناك بقايا من الجنين وعليها أن تجري جراحة لاستخراج البقايا، وهو ما حدث بالفعل إلا أن غزل حصلت على جرعة مخدر زائدة، ما تسبب في وفاتها.