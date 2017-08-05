بانوراما عابرة للأجيال بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يقدم #مهرجان_القلعة_للموسيقى_و_الغناء الذي ينطلق في #القاهرة الأسبوع المقبل، بانوراما عابرة للأجيال تشمل القديم والحديث والغناء الفردي والجماعي، وكذلك العزف الموسيقي والإنشاد الصوفي.

يضم برنامج الدورة السادسة والعشرين للمهرجان، حفلات لمجموعة كبيرة من المغنين الذين ولدوا في الخمسينات والستينات، وبزغ نجمهم في الثمانينات ومطلع التسعينات، أمثال #مدحت_صالح و #علي_الحجار و #محمد_الحلو و #نادية_مصطفى و #إيمان_البحر_درويش و #هشام_عباس.

وإلى جانب هذا الجيل يضم البرنامج حفلات للجيل التالي الذي ولد في السبعينات والثمانينات، وبزغ نجمه مع مطلع الألفية الجديدة أمثال #خالد_سليم و #ريهام_عبد_الحكيم و #أحمد_سعد و #محمد_محسن.

كما يضم البرنامج أحدث جيل عرف الشهرة والطريق إلى الجمهور خلال السنوات القليلة الماضية عن طريق برامج اكتشاف المواهب أمثال #أحمد_جمال و #صابرين_النجيلي اللذين شاركا في برنامج (آراب أيدول) و #نسمة_محجوب التي ستحيي حفل الافتتاح.

ويزخر البرنامج أيضا بحفلات لفرق موسيقية، منها (لايف تيم) و(سواريه) و(ويف باند جاز) و(بغدادي باند) (فرقة الجيتس)، إضافة لعروض موسيقية مميزة لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وقارع الطبول سعيد الأرتيست.

ويمنح المهرجان أيضاً مساحة للموسيقى الروحية التي اكتسبت رواجاً في السنوات القليلة الماضية، فيشمل البرنامج حفلات لفرقة المولوية المصرية ومجموعة الخضرة للإنشاد الصوفي والشيخ ياسين التهامي وفرقته.

ومن خارج #مصر يشارك في المهرجان التونسية #غالية_بن _علي والسوري #مجد_القاسم وفرقة الإخوة أبو شعر من سوريا.

ويقام المهرجان الذي تنظمه #دار_الأوبرا_المصرية في قلعة صلاح الدين الأثرية بين 12 و26 من أغسطس/آب الجاري.

وتقدم العروض على مسرحي محكى القلعة 1 الذي تبدأ عروضه من الثامنة مساء، ومحكى القلعة 2 الذي تبدأ عروضه في العاشرة مساء.