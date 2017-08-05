بطل فيديو فاضح بلبنان يلغي مشاركته في "قرطاج" بسبب صورة

أعلن الفنان اللبناني #جاد_خليفة على صفحته الرسمية في #فيسبوك، أنه قرر إلغاء مشاركته في مهرجان قرطاج الدولي، بسبب صغر حجم صورته في المعلقة الخاصة بالدعاية للحفل مقارنة بالفنانين الذين سيشاركونه الحفل.

وكان من المنتظر أن يشارك جاد خليفة كل من الفنان المغربي حاتم عمّور، والجزائري قادير الجابوني، والفنان التونسي الشعبي الهادي دنيا في حفلة رباعية تحت عنوان "نجوم العرب"، في السادس والعشرين من الشهر الجاري على منصة المسرح الأثري بقرطاج.

وعقب إعلان قراره، تعرض هذا الفنان إلى موجة من السخرية والاستهزاء من قبل التونسيين الذين انتقدوا هذا التصرف، معتبرين أنه لا يستحق الصعود على مسرح قرطاج، خاصة بعد تراجع شعبيته، إثر مشاركته مع العارضة اللبنانية ميريام كلينيك في كليب اعتبر "فاضحاً وغير أخلاقي".

وسبق للفنان جاد خليفة أن عبّر عن فخره بدعوته للمشاركة في مهرجان قرطاج هذا العام، وذلك رداً على الانتقادات التي تعرّض لها بعد تقديمه لأغنية "الجول" مع ميريام كلينيك.