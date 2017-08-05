سميرة سعيد تحيي ختام مهرجانات بعلبك الدولية

أمام 4 آلاف مشاهد من لبنان ومصر والمغرب والإمارات أحيت المطربة العربية سميرة سعيد حفلتها في الليلة قبل الأخيرة من مهرجانات بعلبك مساء أمس الجمعة على مدرج معبد "باخوس" في مدينة بعلبك التاريخية شرقي لبنان.

وبحسب مراسل الأناضول أنه "على مدار ساعتين من الوقت قدمت المطربة المغربية الأصل مجموعة من أبرز أغنياتها التي قدمتها خلال 40 سنة من العطاء الفني".

ولأول مرة غنت سعيد أغنية (إنسان) من ألحان المصري الراحل بليغ حمدي والمطرب المصري الراحل #عبدالحليم_حافظ وهي أول أغنية يلحنها حليم وقدمها يومها في 1975 إلى سعيد التي كانت في بداياتها الفنية.

وكان لافتا تقديم تحية إلى الفنانة اللبنانية الكبيرة "فيروز" فغنت لها "عندي ثقة فيك" التي لاقت حماسا كبيرا من قبل الحاضرين.

وأثناء تقديمها وصلاتها الغنائية استوقفها حماس وانسجام الجمهور معها فتوجهت لهم قائلة "لقد أدهشتوني جدا ولم أتوقع أن الجيل الجديد وفي لبنان تحديدا حافظا أغنياتي القديمة".

ونزولا عند رغبة الجمهور أعادت سميرة سعيد أكثر من مرتين بعض أغنياتها كما أدت أغنية Rien de rien للمطربة الفرنسية الراحلة "أديث بياف".

وعن سبب تأديتها هذه الأغنية تحديدا قالت سميرة لجمهورها بأنها تذكرها بأول مرة اعتلت فيها المسرح بموطنها المغرب وغنتها كهاوية.

من ناحية أخرى عبر عدد من الحاضرين عن سعادتهم الكبيرة بحضور سميرة إلى بعلبك كما حضر من برشلونة (إسبانيا) أكثر من 50 معجبا من المغاربة المقيمين هناك بحسب ما قال أحدهم في حديث مع "الأناضول".

كذلك حضر 100 شخص تقريبا من مصر لحضور الحفل، حسب إدارة الحفل.

وأفاد مراسل الأناضول أن سعيد هي أول فنانة مغربية تعتلي مسرح بعلبك التاريخي وثاني فنانة من المغرب العربي بعد الفنانة الكبيرة الراحلة وردة (من أصل جزائري).

وانطلقت #مهرجانات_بعلبك_الدولية في السابع من تموز الماضي بعرض لعدد من الفنانين اللبنانيين والعرب والغربيين.