شيرين عبد الوهاب تدخل المستشفى بسبب أزمة صحية مفاجئة

تعرضت الفنانة المصرية #شيرين_عبدالوهاب لأزمة صحية مفاجئة بعد مغادرة المسرح خلال حفلها الجمعة بالساحل الشمالي بالكيلو 120 بمحافظة مرسى مطروح الساحلية على البحر المتوسط.

ولم تستطع شيرين التنفس على المسرح، وفور نزولها تعرضت لحالة قيء شديدة ودخلت في حالة إغماء، ووضع لها جهاز التنفس الصناعي لعدم قدرتها على التنفس الطبيعي.

وقال مقربون من الفنانة شيرين بأن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير حاليا، ولكنها لا تزال تحتاج إلى الراحة، حيث ألغت عودتها للقاهرة، ومن المقرر أن تعود غدا الأحد.

وكانت شيرين عبد الوهاب أحيت حفلا غنائيا في sea hub #الساحل_الشمالي حيث غنت أغنيتها الشهيرة "صبري قليل" كما قدمت عدة أغانٍ من مسلسلها "طريقي".