مهرجان أسوان لأفلام المرأة يهدي دورته إلى جميلة بوحيرد

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي يقام في أقصى جنوب مصر، إهداء دورته الثانية إلى المناضلة الجزائرية #جميلة_بوحيرد مع حلولها ضيفة شرف على المهرجان الذي ينطلق في فبراير/شباط القادم.

وقال مدير المهرجان حسن أبو العلا في بيان، اليوم الاثنين، إنه التقى مع بوحيرد في منزلها بالعاصمة الجزائر ووجه لها الدعوة مباشرة، مشيرا إلى أنها قبلت القدوم إلى مصر والذهاب إلى أسوان التي لم تزرها من قبل.

ولدت بوحيرد في 1935 وهي أحد رموز المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي. وأنتجت السينما المصرية فيلما حمل اسمها عام 1958 بطولة ماجدة الصباحي وزهرة العلا وأحمد مظهر وإخراج يوسف شاهين.

وقال أبو العلا إن اختيار بوحيرد لتكون ضيفة شرف المهرجان وإهداء الدورة الثانية لها "يرجع إلى أنها رمز لنضال المرأة العربية من أجل الحرية، فضلا عن المكانة الكبيرة التي تحتلها في قلوب الشعب المصري والعربي".

وتقام الدورة الثانية للمهرجان في الفترة من 20 إلى 26 فبراير/ شباط 2018. ويضم المهرجان مسابقتين رسميتين، إحداهما للأفلام الطويلة والأخرى للأفلام القصيرة بأنواعها الروائية والتسجيلية والتحريك.

وانطلقت الدورة الأولى للمهرجان في فبراير/شباط الماضي بالتزامن مع إعلان مصر 2017 عاما للمرأة.

وأهدى المهرجان دورته الأولى للممثلة المصرية #نجلاء_فتحي التي تعذر ذهابها إلى أسوان لظروف مرافقة زوجها الصحافي #حمدي_قنديل في مرضه.