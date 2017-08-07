هؤلاء اصطدمت بهم شيرين.. الجمهور أحدث الضحايا

لم يكن الحفل الأخير الذي أحيته المطربة #شيرين عبد الوهاب بالساحل الشمالي، سوى حلقة جديدة من حلقات الجدل الدائر حول المطربة المصرية في الفترة الأخيرة.

ذلك الحفل الذي خرجت منه بطلة مسلسل "طريقي"، لتوضع على جهاز للتنفس الصناعي، بعد المتاعب التي تعرضت لها وهي على المسرح.

إلا أن حالتها الصحية تحسنت بعد الوعكة، خاصة وأنها تستعد لمغادرة #مصر متجهة إلى #لندن من أجل إحياء حفل غنائي مساء الأربعاء بمشاركة الفنان ماجد المهندس.

ولم تكن الحالة الصحية لشيرين هي البطلة الوحيدة للمشهد الخاص بختام الحفل الأخير، خاصة مع غضب الجمهور من المغادرة المبكرة لنجمتهم، وهو ما دفعهم للمطالبة بقيمة التذكرة التي قاموا بدفعها.

شيرين لم تتردد في الكشف عن كونها لم تكن في حال جيدة، حيث أكدت أن هناك رائحة دخان تزعجها وهي على المسرح، مشيرة إلى جمهورها أنها تغني بشكل سيئ وهي اعترفت بذلك،

غير أن هذه الأسباب لم تمنع الجمهور من التعبير عن غضبه والمطالبة باسترداد قيمة التذاكر، بعد الانتهاء المفاجئ للحفل، خاصة وأن هناك جمهور عربي حضر من أجل متابعة الحفل.

ما حدث لشيرين عبد الوهاب في الحفل يمكن الربط بينه وبين أحدث أزماتها في الوسط الفني مع الفنان #عمرو_دياب، وهي الأزمة التي اندلعت ثم هدأت وسرعان ما عادت لتشتعل من جديد.

وذلك بعدما تواجدت شيرين في حفل زفاف #عمرو_يوسف وكندة علوش قبل أشهر، وتحدثت بكلمات اعتبرها البعض تحمل إساءة لدياب، وهو ما تسبب في هجوم كبير عليها، لتعلن شيرين اعتذارها عما جرى وتهدأ الأمور.

غير أنها عادت مرة أخرى في المؤتمر الصحافي الذي أقيم قبيل حفلها الأخير على مسرح "قرطاج" بتونس، لتؤكد أن ما قالته في حفل الزفاف كان متعمد، بسبب ما وصلها عن إساءة دياب إليها.

تونس "بقدونس"

مضت ساعات وصعدت شيرين إلى مسرح الحفل، فتسببت كلماتها في أزمة أخرى، بعدما أخبرت الجمهور أن ابنتها تذكر #تونس باسم "بقدونس"، وهو الأمر الذي أغضب التونسيين، واعتبروه بمثابة إهانة لبلدهم.

ولم يقتصر الأمر على غضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، بل وصل إلى الزملاء بعدما غردت التونسية #لطيفة عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، لتؤكد أن تونس ليست "بقدونس" وإنما تاريخ كبير بأسماء كبيرة.

"خليك في حالك يا إيهاب"

ردود الأفعال الواسعة على ما جرى، دفعت الفنانة لإجراء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، من أجل تبرير ما حدث في تونس، والاستشهاد بضحكات الجمهور المثقف على ما قالته.

إلا أنها خلال حديثها تطرقت لأزمة عمرو دياب، ودخلت في مشكلة جديدة مع الفنان إيهاب توفيق، بعدما عبرت عن غضبها من حديث الأخير عن أزمتها مع دياب، مؤكدة أنه لا يعلم بتفاصيل الأمر كي يتحدث عنه، لذلك وجهت له رسالة قائلة: "إنت مالك يا عم ما تخليك في حالك.. انت مالك يا إيهاب حد جاب سيرتك.. انت تعرف أصلا ايه اللى حصل في فرح كندة وعمرو؟".

تراشق مع عمرو مصطفى

المداخلة شهدت أيضا هجوم شيرين على ملحن غنائي لم تسمه، وقالت عنه أنه من قام بإيصال إساءة دياب إليها، كما ذكرت أنها ليست مثله تقوم بكتابة الكلمات عبر "فيسبوك" ثم تحذفها.

وهو الأمر الذي قام به الملحن عمرو مصطفى، بعدما هاجم شيرين عبر السوشيال ميديا، ثم عاد ليؤكد أن التجريح ليس من طبعه، كما أن روح الخير لديه تتغلب على روح الشر، وهو ما دفعه لحذف كافة المنشورات التي أساء فيها لأي شخص.

شريف منير والتكييف

وفي أرشيف شيرين أزمة شهيرة مع جارها الفنان #شريف_منير، بعدما اشتكى من وصول رسائل إليه من هاتف شيرين عبد الوهاب، تسبه فيها بسبب الخلاف حول المياه التي تتسرب من جهاز التكييف الخاص بشقتها.

تلك الواقعة التي وصلت إلى أروقة المحاكم، وكادت أن تصل الأمور إلى حكم قضائي بالحبس، لولا إعلان شيرين عن اعتذارها لمنير وتنازله عن القضية.

كما كانت هناك عدة أزمات لشيرين مع نقابة الموسيقيين، آخرها كانت مع إيمان البحر درويش، الذي أصدر قرارا بمنعها من الغناء، وهو ما تم حله بالصلح بين الطرفين.