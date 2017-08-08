مصر.. قرار حكومي بإزالة منزل الفنان يحيى الفخراني

أصدرت #السلطات_المصرية قرارا بـ #إزالة_منزل يمتلكه #الفنان #يحيى_الفخراني في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال #مصر.

وتوجه الفنان المصري لحي غرب #المنصورة حيث التقى مسؤولي الحي، وبحث معهم تنفيذ قرار إزالة منزله الكائن بشارع الثانوية والذي ولد فيه وشهد فيه مرحلة طفولته وورثه عن والده.

وتبين أن العقار صادر له قرار بالإزالة منذ عام 2006 وتقيم به 4 عائلات وفقا لقانون الإيجار القديم، ويسددون إيجارا شهريا قيمته 12 جنيها مصريا لكل شقة من شقق العقار المكون من 3 طوابق.

ووافق الفنان على إزالة المنزل حرصا على حياة سكانه، خاصة أن عقارا مجاورا لمنزله #انهار منذ أيام، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص.

يذكر أن الفنان المصري من مواليد مدينة المنصورة التي غادرها متوجها إلى القاهرة لدراسة الطب والعمل بعد ذلك بالفن.