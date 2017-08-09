بعد إطلاق سراحه..كليب جديد للمجرد يحقق ملايين المشاهدات

في انتظار البت نهائيا في محاكمته بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، اختار الفنان المغربي سعد لمجرد إطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان #ليت_غو LET GO. سرعان ما حصدت ملايين المشاهدات في غضون ساعات من رفعها على الإنترنت.

هذه الأغنية المصورة الجديدة التي طرحت على موقع "يوتيوب" مساء أمس الثلاثاء، حصدت بعد ساعات من إطلاقها أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

وتم تصوير الكليب في باريس بسبب عدم قدرة لمجرد على مغادرة #فرنسا إثر عدم انتهاء محاكمته بتهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية #لورا_بريول في أحد فنادق باريس.

واستعان #لمجرد في فيديو كليب الأغنية، التي كتب كلماتها ولحنها بنفسه، وقام بتوزيعها جلال الحمداوي وإخراجها حميدي أيوب، بطاقم فرنسي لتصويرها، وبالراقص اللبناني شارل ماكريس.

وعقب طرح الأغنية، اعتبر متابعو المجرد أنه حاول من خلالها توجيه رسالة إلى الفتاة الفرنسية التي قامت باتهامه بمحاولة اغتصابها وإلى كل من شكّك في صدقه، والتحدث عن تجربته في السجن وعن المِحَن التي مرّ بها وخيبة الأمل التي تعرّض لها.

وتقول بعض كلمات الأغنية التي هي باللهجة المغربية: "ما خليتي ما درتي، وشحال كذبتي على أيامي، وما ربحتي والو".

وانتهى الكليب بتوجيه #سعد_لمجرد رسالة إلى العاهل المغربي، محمد السادس، يشكره فيها على رعايته للفن والفنانين، كما شكر والدته الممثلة المغربية نزهة الركراكي ووالده البشير عبده وجمهوره.