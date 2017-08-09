تونس تصب غضبها على فنان مغربي "رفض الغناء"

يواجه الفنان المغربي حاتم عمور موجة من الانتقادات من قبل الجمهور التونسي وصلت حتى الدعوة إلى منعه من الغناء في #تونس، وذلك بعد تغيّبه عن عرضه في مهرجان المنستير الدولي ورفض الغناء فيه، وهو ما اعتبره الجمهور تصرّفاً ساخراً منهم ومن مهرجاناتهم.



وكان عمّور تغيب يوم الأحد الماضي في آخر لحظة عن عرضه في مهرجان المنستير الدولي وسط شرق تونس رغم حضور جمهور غفير لمواكبته، وهو ما أثار غضب الحاضرين بسبب ما اعتبروه لا مبالاة بهم وتعالياً عليهم.

وبرّر عمّور رفضه الغناء بمهرجان المنستير وتغيبّه عن عرضه في تسجيل مصوّر نشره على فيسبوك، إلى "سوء التنظيم وعدم حصوله على مستحقاته المادية وعدم الإيفاء بالعقد المبرم بينه وبين الشركة المتعهدة بالحفل"، كما قام بتقديم اعتذاره إلى الجمهور التونسي.

غير أن هذا الاعتذار والتبرير لم يكن كافيا، حيث تقرّر إلغاء كل حفلاته المتبقية في تونس والتي كانت مبرمجة في مهرجان صفاقس الدولي ومهرجان قفصة الدولي إضافة إلى حفل فني مشترك مع عدد من نجوم العرب على مسرح قرطاج يوم 26 آب/أغسطس.

وعقب هذه الحادثة، عبّر التونسيون عن استيائهم من تصرفات الفنان حاتم عمّور التي وصفوها بغير المسؤولة تجاه مهرجانات وضعت فيه ثقتها وجمهور حاول مساندته في بداية مشواره.