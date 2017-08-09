هذه مستجدات الحالة الصحية للفنان عبدالحسين عبدالرضا

أكد الفنان #طارق_العلي، عضو مجلس إدارة #نقابة_الفنانين الكويتيين، أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن دخول الفنان عبدالحسين عبدالرضا في غيبوبة. وقال في نشرة إلكترونية تبثها وزارة الإعلام الكويتية: "الحمد لله والشكر لله على سلامة العم الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا، تعرض لطارئ صحي وعلى إثره وضع في العناية المركزة، وما تداول أنه في حالة غيبوبة غير صحيح".

وأضاف العلي: "اتصلت بالمرافق الشخصي معه الأخ حسن السلمان وطمأني عليه، وقال هو فعلاً في العناية المركزة لكن الأطباء يبون يطمنون أكثر وإنه يرتاح أكثر".

وبين أيضاً أن الفنان عبدالحسين عبدالرضا قد ركب دعامات في القلب والرجل، وهو بخير الآن وصحته مستقرة وليس في غيبوبة كما يشاع.

وأخيرا تمنى طارق العلي عدم نشر وبث الشائعات أو حتى تداولها مثل الوفاة أو أي أمور تطرأ على الحالة الصحية للفنان عبد الحسين عبد الرضا.