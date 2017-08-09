هكذا ودّع رابح صقر "رقصة الداب"

أكد الفنان السعودي رابح صقر، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لم يكن يعلم عن الإيحاءات التي ترمز لها "رقصة الداب" التي يؤديها في حفلاته.

وغرد: "نقف بصف اللجنة الوطنية (نبراس)، ونحذر شبابنا من تعاطي المخدرات، ولم نكن على علم بمعنى أو مقصد هذه الحركة، وجميعاً معاً لمكافحة المخدرات".

وجاء تعليق صقر، بعد تحذيرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للفنانين ولاعبي الكرة من أداء هذه الرقصة التي ترمز إلى تعاطي الحشيش على حد وصفها.

يذكر أن الفنان رابح صقر أحد أكثر نجوم الأغنية تأثيراً في أوساط الشباب، واشتهر بإضفاء جو من المرح على جمهوره المتفاعل في الحفلات الغنائية.