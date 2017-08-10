بلقيس: الزواج لم يؤثر على الفن ولا أتعمد إثارة الجدل

أكدت الفنانة #الإمارايتة الشابة #بلقيس_فتحي أنها في أوج نشاطها الفني، وأن الزواج لم يقلل من نشاطها، بل على العكس، لأنها عادت لمزاولة نشاطها الفني بعد أسبوعين فقط من زواجها.

ومن أبرز المستجدات، ذكرت بلقيس أنها انتقلت إلى جدة للعيش هناك بسب ظروف عمل زوجها، ولكن تبقى للإمارات مكانة خاصة في قلبها.

وقد صرحت ببساطتها المعهودة أنها لا تتعمد إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هي على طبيعتها تماما، ما قد يؤخذ عليها في بعض الأحيان.

وبالنسبة لجديدها، وعدت بلقيس جمهورها بفيديو كليب من ألبومها الجديد سيكون مفاجأة لمحبيها ومتابعيها.