ماذا قالت والدة تيلور سويفت عن واقعة التحرش بابنتها؟

كشفت #أندريا_سويفت، والدة المغنية الأميركية #تيلور_سويفت في شهادة أمام المحكمة، أن قلقا بالغا تملكها على مستقبل ابنتها المهني بعدما تعرضت للتحرش أثناء جلسة تصوير فوتوغرافي قبل 4 سنوات، وإنهما قررتا عدم إبلاغ الشرطة تفاديا لذيوع الأمر على نحو يضر بها.

وأدلت أندريا بشهادتها، الأربعاء، في ثاني أيام استماع محكمة اتحادية لأقوال الشهود في القضية التي تتهم فيها المغنية الحائزة على جوائز #جرامي ، منسقا موسيقيا بتحسس مؤخرتها خلال جلسة التصوير في دنفر.

وقالت الأم: "أردت ألا تطغى هذه الواقعة على حياتها".

وأضافت أن أشد ما كانت تخشاه هو انتشار صورة ابنتها مع المنسق الموسيقي #ديفيد_مولر، المتهم في القضية، وتفسيرها على نحو يخالف الحقيقة.

وعندما سئلت أندريا سويفت أن تتذكر رد فعلها عندما علمت بتعرض ابنتها للتحرش قبل حفل موسيقي في دنفر خلال يونيو/حزيران 2013، قالت :"تملكني قلق بالغ، وشعرت بالغثيان".

وأصر مولر (55 عاما) على نفي الاتهام بعد أدائه القسم أمام المحكمة، الثلاثاء، واتهم سويفت باختلاق الأمر والضغط على راديو (كيه.واي.جي.أو-إف.إم) لفصله.

وتتعلق القضية بمزاعم أوردتها سويفت (27 عاما) بأن مولر دس يده تحت ثوبها وأمسك بمؤخرتها أثناء وقوفهما للتصوير قبل حفلتها.

وقال مولر إنه ربما حدث احتكاك دون عمد بسويفت، ربما جعله يمس ذراعها أو جذعها.