مفاجآت في ألبوم عمرو دياب الجديد.. تعرف عليها

أخيرا أعلن الفنان #عمرو_دياب عن الأغنيات التي قرر ضمها إلى ألبومه الجديد "معدي الناس"، الذي استقر على طرحه نهاية شهر أغسطس الجاري.

ورغم فرحة جمهور الهضبة بالإعلان عن الأمر الذي انتظروه كثيرا، إلا أن المفاجأة كانت استبعاد عمرو دياب للشاعر #بهاء_الدين_محمد من الألبوم.

وذلك رغم إعلان الشاعر المصري عن عودة التعاون بينه وبين عمرو دياب مرة أخرى، وأن هناك 3 أغنيات ستتواجد في الألبوم الجديد.

ليأتي الإعلان بهذه المفاجأة الصادمة التي رد عليها بهاء الدين محمد من خلال حسابه على "فيسبوك" برد مفاجئ، حيث أكد أنه بعد متابعة آلاف التعليقات على المواقع، يكفيه شرفا حب جماهير عمرو دياب له، هذا الجمهور الذي يكنّ له بهاء كل احترام وتقدير.

كما تعهد بهاء الدين لعمرو دياب أنه سيظل ناجحا ومستمرا في مسيرته كشاعر غنائي، وأنه على استعداد أن يكتب تعهدا بذلك لعمرو دياب.

المفاجأة لم تقتصر على استبعاد بهاء الدين محمد، بل شملت أيضا مشاركة #أيمن_بهجت_قمر وعمرو مصطفى في الألبوم، بعد الخلاف الذي استمر سنوات بينهم وبين الهضبة، وانتهى قبل أيام بإعلان الثنائي الاعتذار.

ويتولى عمرو مصطفى تلحين أغنيتين في الألبوم الجديد، الأولى هي "قلبي أتمناه" التي كتب كلماتها تامر حسين، والثانية هي أغنية "يا أجمل عيون" وهي من تأليف تركي آل الشيخ.

فيما كتب أيمن بهجت قمر أغنية واحدة هي "نغمة الحرمان" التي تولى تلحينها محمد يحيى، إضافة إلى التواجد الرئيسي للكاتب تامر حسين، بينما تولى أسامة الهندي توزيع الألبوم بأكمله.