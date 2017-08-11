كيف ارتدت هذه الحقيبة الكلاسيكيّة ثوب التمرّد؟

المعروف عن #حقيبة Serpenti Forever من Bulgari أنها تتميّز بجلودها الفاخرة وتصميمها الكلاسيكي الذي يزيّنه مشبك مُصنّع من المينا يتخذ شكل رأس أفعى. ولكن في مجموعتها الأخيرة التي تمّ إطلاقها حديثاً، تميّزت هذه الحقيبة بلمساتها المبتكرة والمتمرّدة. فما سبب هذا التحوّل الذي طرأ عليها؟

أتت مجموعة حقائب Serpenti Forever الجديدة وليدة تعاون بين دار Bulgari الإيطالية الفاخرة ومصمم الأحذية البريطاني #نيكولاس_كيركوود المعروف بتصاميمه المبتكرة والخارجة عن المألوف. ولذلك كان من الطبيعي أن يضيف هذا المصمم المثير للجدل لمسات غرافيكية يُعرف بها عادةً على إطلالة حقيبة Serpenti.

عن هذا التعاون، قال كيركوود إنه انطلق من مشغل #مجوهرات Bulgari الراقية في #روما، حيث لفته أسلوب ترصيع #الماس و #الأحجار_الكريمة. وقد قرّر اعتماد المبدأ نفسه في تركيب المسامير المطاطية التي استعان بها على شكل خطوط متعرّجة غطّت حقائب Serpenti الجلديّة.

وتزيّنت حقائب Serpenti في هذه المجموعة بخطوط غرافيكية متعرّجة إستمدّت وحيها من حركة الأفعى التي تشكّل الرمز الأيقوني لهذه المجموعة. وقد تمّ تنفيذ هذه الخطوط من خلال مسامير بعضها مسطّح والبعض الآخر مستدير أو هرميّ.

لوحة ألوان هذه المجموعة تنوّعت بين الأسود، والأبيض، والذهبي، والأزرق السفيري، والوردي الزمردي. وقد ترافقت معظم التصاميم مع حمّلة على الكتف تأخذ شكل سلسلة فضيّة. أما القطعة الأكثر إبتكاراً في هذه المجموعة فاتخذت شكل حقيبة ظهر من الجلد الأسود تميّزت بطابعها العملي ولمساتها الفاخرة.

