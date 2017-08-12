ردة فعل ناصر القصبي بعد رحيل الفنان عبدالحسين عبدالرضا

حالة من الحزن والسواد خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج فور انتشار نبأ #وفاة_عبدالحسين_عبدالرضا زعيم الدراما الخليجية، وعبّر عدد من الفنانين والكتاب والمثقفين عن مشاعرهم بكلمات تعكس مرارة الفقد وحجم المصاب.

حيث قال الفنان #ناصر_القصبي الذي شارك معه الراحل في إحدى حلقات #سيلفي: "أعزي نفسي بوفاة الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا وأعزي عائلته الكريمة وأبناءه عدنان وبشار.. وداعاً أيها العظيم.. غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد"، وسبق أن قدم القصبي مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا مسلسل #أبو_الملايين الذي اقتسما بطولته عام 2013 وكانت تجمعهما صداقة متينة.

أعزي نفسي بوفاة الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا وأعزي عائلته الكريمه وأبناءه عدنان وبشار

وداعاً ايها العظيم

غيابك ايهاالمعلم لا يملؤه احد — ناصر القصبي (@algassabinasser) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

وبصورة مؤثرة وعبارات ممتلئة بالدموع غرد الإعلامي نجم عبدالكريم قائلاً: "ما كان هذا الاتفاق بيننا أبا عدنان.. من في هذه الصورة رحلوا إلى ربهم وبقينا أنت وأنا فقط.. ثم تتركني وحيداً وترحل؟ تتركني بعد 60 عاماً من الأخوة؟". وأضاف في تغريدة أخرى: "كنا ننظر إلى الصورة، فقال لي رحمه الله من منا سيترك الآخر؟، فقلت الأمر بيد رب العالمين، فقال بأسلوبه المرح لن أتركك وحيداً".

وفي نفس السياق علقت الكاتبة الكويتية فجر السعيد عبر حسابها في تويتر: "عظم الله أجر الكويت كلها في #عبدالحسين_عبدالرضا .. #الكويت حزينة الليلة بوداع أبو عدنان.. الله يرحمك ويسكنك الجنة".

وذكر الكاتب خلف الحربي الذي كتب المشاهد الأخيرة للنجم الراحل: "أعزي نفسي بوفاة أستاذي وأخي الأكبر عبدالحسين عبدالرضا وخالص العزاء للأخ عدنان والأخ بشار وبناته وأحفاده".

ومن جهته، قال رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية أحمد الجارالله واصفاً حجم الفقد: "ستختفي الابتسامة عن خليجنا وعن عالمنا العربي، اليوم رحل عنا الفنان العظيم حسين عبدالرضا رحمه الله وألهمنا الصبر والسلوان، ولد فنانا ومات فنانا".

وغرد الفنان طارق العلي: "الله يرحمك يا أبونا الحنون وسندنا بعد الله وأسأل الله سبحانه أن يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. ادعوا له بالمغفرة والرحمة". وفي تغريدة أخرى أضاف: "الله يرحمك يا من ترسم البسمة على شفاه جمهورك الكبير، والجلوس معك يبعث السعادة مهما بلغ حزن جليسك يا حبيبي يا بو عدنان".