صورة نيللي كريم بالمايوه تثير غضب جمهورها

لم تكن الفنانة المصرية #نيللي_كريم تدري أن رغبتها في مشاركة جمهورها لحظاتها الجميلة، ستتسبب لها في المتاعب والانتقادات من قبل الجمهور.

ونشرت نيللي كريم صورة لها من رحلتها إلى مدينة #الجونة في البحر الأحمر، حيث تستجم هناك في إجازة حصلت عليها، بعد موسم فني مرهق.

إلا أن #الصورة التي ظهرت بها في البحر وهي ترتدي #المايوه، تسببت في انقلاب عدد كبير من جمهورها عليها، حيث عبروا عن غضبهم من خلال التعليقات بسبب الوضعية التي ظهرت بها نجمتهم المفضلة.

وتحولت التعليقات إلى ساحة معركة بين مؤيد لما فعلته الفنانة وحقها في اختيار ما ترتديه، وبين معارض يرفض أن تظهر نيللي بهذا الشكل، وفي حال رغبت في الظهور به فعليها ألا تقوم بنشر صورها مثلما فعلت.

وأمام هذه التعليقات، ردت الفنانة بجملة من خلال حسابها على "فيسبوك"، مؤكدة على حقها في الاستمتاع بالحياة.