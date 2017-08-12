رحيل الفنان عبد الحسين عبد الرضا بعد معاناة مع المرض

ودع الوسط الفني الكويتي والخليجي الفنان القدير #عبدالحسين_عبدالرضا، الذي توفي بعد إجراء عملية جراحية في القلب نتيجة تعرضه لجلطة حادة.

وقد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الجمعة عن #وفاة_الفنان_عبدالحسين_عبدالرضا، إثر تعرضه لوعكة صحية، تسببت بدخوله #العناية_المركزة في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فإن الفنان عبد الرضا فارق الحياة في أحد المستشفيات التي كان يتلقى العلاج فيها في العاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر عبدالحسين عبدالرضا المولود في 15 يوليو 1939 من جيل الرواد في الفن الكويتي، حيث وقف على المسرح للمرة الأولى في مسرحية "صقر قريش" عام 1961، ومن أشهر أعماله في الدراما "درب الزلق" و"الأقدار" و"قاصد خير"، وقدم عددا كبيرا من الأعمال، وفي المسرح قدم 33 مسرحية، منها "باي باي لندن" و سيف العرب".

وهو مؤسس قناة "فنون" عام 2006، وكان آخر ظهور له في مسلسل "سيلفي 3" عام 2017.