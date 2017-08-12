محمد رمضان يحضر ولادة ابنته.. ويختار لها هذا الاسم

قبل أيام من استقبال دور العرض لفيلم #الكنز الذي يشارك في بطولته #محمد_رمضان، استقبل الأخير #مولودته_الثالثة التي اختار لها اسما قريبا من اسم فيلمه الجديد.

محمد رمضان قرر أن يجعل جمهوره إلى جانبه لحظة بلحظة في اليوم الخاص بقدوم مولودته الثالثة، حيث قام بنشر مقطع فيديو عبر "فيسبوك" ظهر فيه إلى جوار زوجته وابنه علي، وهم في طريقهم إلى أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، حيث تجرى الجراحة الخاصة بالولادة.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يقبل ابنته وهي في بطن والدتها قبل التوجه للمستشفى، كما طالب الجمهور بالدعاء لزوجته كي تتم الأمور بسلام.

وفي المستشفى قام رمضان بنشر فيديو أثناء دخوله إلى غرفة التعقيم قبل التوجه إلى #غرفة_العمليات، كما ظهرت معه ممرضة طلب منها أن تدعي لزوجته.

وبعد انتهاء الولادة، التقط الفنان المصري صورة له ولطفلته وزوجته وكذلك الطبيبة التي أجرت الجراحة، وتوجه رمضان بالشكر إلى الطبيبة، خاصة أنها من أجرت الجراحة الخاصة بولادة ابنه "علي".

وأعلن رمضان عن اختياره اسم "كنز" من أجل مولودته الجديدة، وهو الاسم القريب من اسم فيلمه الجديد الذي تستقبله دور العرض في عيد الأضحى المقبل.