يوم مات أبرز فناني العرب وآخرهم عبدالحسين عبدالرضا

11 أغسطس، يبدو أنه خاطف أرواح كبار #فنانين وممثلين عرب رحلوا عن الدنيا، كان آخرهم الفنان #عبدالحسين_عبدالرضا وسبقه، الفنان #نور_الشريف ، والفنان طلال مداح.

فعندما كان الفنانون يحيون ذكرى وفاة الفنان #طلال_مداح الذي توفي عام 2000 على خشبة مسرح المفتاحة بأبها، والذي حمل ألقابا عدة، كالحنجرة الذهبية وقيثارة الشرق وصوت الأرض، وصنفته الساحة الفنية برائد الحداثة في الأغنية السعودية، كما تغنى بكلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وغنى للموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أطلق عليه لقب زرياب، فجع الوسط الفني بخبر وفاة الفنان الكويتي البارز، ونجم الكوميديا عبد الحسين عبد الرضا، في أحد مستشفيات لندن، بعد معاناة مع المرض.

وأُدخِل الفنان الكويتي البالغ من العمر 78 سنة المستشفى، الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لجلطة أثناء وجوده في العاصمة البريطانية. وقدم للمسرح نحو 33 مسرحية أشهرها "باي باي لندن" و"بني صامت" و"على هامان يا فرعون" و"سيف العرب"، وقد كتب أيضا بعض الأعمال المسرحية التي مثل فيها. وأسس في سنة 1989 شركة "مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع".

في التلفزيون، شارك في تمثيل عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية يربو على 30 مسلسلا، من بينها "درب الزلق" و"الأقدار" الذي كتبه بنفسه، وكان آخر ظهور له في مسلسل "سيلفي 3 " في عام 2017.

في عام 2015 توفي بنفس اليوم الفنان نور الشريف، عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض. وهو صاحب مسيرة فنية غنية ومتنوعة امتدت من 1965 حتى 2015 بين السينما والمسرح، من أشهر أعماله الدرامية: "لن أعيش في جلباب أبي، والرجل الآخر، وعائلة الحاج متولي، وهارون الرشيد، وعمر بن عبدالعزيز، ومن أفلامه ليلة البيبي دول، وعمارة يعقوبيان، ودم الغزال، واختفاء جعفر المصري، والعاشقان، وعيش الغراب".