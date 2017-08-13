أمير الكويت ينعى الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا

نعى أمير #الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الفنان الكويتي #عبدالحسين_عبدالرضا، الذي وافته المنية في العاصمة البريطانية لندن.

واعتبر الشيخ صباح الأحمد أن بلاده فقدت علماً في مجال الفن المسرحي الكويتي والخليجي والعربي .

كما وجّه بتوفير طائرة أميرية لنقل جثمان الفنان الراحل من #لندن إلى الكويت الاثنين المقبل.

وقد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الجمعة عن #وفاة_الفنان_عبدالحسين_عبدالرضا، إثر تعرضه لوعكة صحية، تسببت بدخوله العناية المركزة في لندن.

ويعتبر عبدالحسين عبدالرضا المولود في 15 تموز/يوليو 1939 من جيل الرواد في الفن الكويتي، حيث وقف على المسرح للمرة الأولى في مسرحية "صقر قريش" عام 1961. ومن أشهر أعماله في الدراما "درب الزلق" و"الأقدار" و"قاصد خير". كما قدم 33 مسرحية، منها "باي باي لندن" و"سيف العرب".

يشار إلى أنه مؤسس قناة "فنون" عام 2006، وكان آخر ظهور له في مسلسل "سيلفي 3" عام 2017.