نجل عبدالحسين عبدالرضا يكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة

أكد بشار عبدالرضا، نجل الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، في حديثه لـ"العربية.نت"، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، خصص طائرة أميرية لنقل جثمان والده الذي وافته المنية أمس الأول.

وقال بشار: "بكرة إن شاء الله نبتدي تخليص إجراءات نقل الجثمان، وإذا انتهينا بكرة يوم الثلاثاء بإذن الله سنكون في الكويت". وأضاف: "لا صحة لإقامة العزاء في مسجد الدولة الكبير، أو إقامة جنازة رسمية مثلما أشيع، إنما ستكون هناك جنازة شعبية لأن أبوي ولد الشعب وللشعب، ولهم حق يعزون فيه، وكل هذي أشياء شكلية ما تفرق، الكويت كلها بتطلع للجنازة".

وسرد بشار قصة الدقائق الأخيرة لوالده، ودخل في نوبة بكاء مؤثرة، موضحاً أن والده مات بين يديه، وقال: "كان والدي مخدراً، وأبلغوني أنه تبقى له ساعات فقط، وأنا أجلس بجانبه، ثم جاءتني وحدة من الطاقم الطبي قالت الموضوع بقى عليه دقايق فقط".

وتابع بعبارات متقطعة: "جيت أنا حطيته بحضني، وحطيت راسه على صدري، وقعدت أقرأ القرآن سورة ياسين إلى أن أبلغوني أنه انتقل إلى رحمة الله".