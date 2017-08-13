حياة الفهد تبكي عبدالحسين عبدالرضا على الهواء

نعت فنانات خليجيات بالبكاء، الفنان الكويتي الراحل #عبدالحسين_عبدالرضا، حيث ذرفت الفنانة #حياة_الفهد الدموع على الهواء في برنامج "mbc في أسبوع"، وقالت: "أعزي #الكويت والعالم كله برحيل الغالي، ولا اعتراض على حكم الله، هو راح لكنه موجود بقلبونا".

كما ذكرت الفهد أن آخر اتصال بينها وبين أبو عدنان كان السبت الماضي وكان مرتاحاً وبشرها أنه "تلاحق على المرض وتم تركيب الدعمات له"، وقالت: "رحمك الله أبو عدنان".

وأضافت أنها كانت على تواصل دائم مع الراحل، ويناقشان قضايا الفن وخاصة المسرح، وكان يتمنى أن يعودا ليعملا معاً بعمل مسرحي ليس الهدف منه المادة بل المهم هو الظهور أمام جمهورهما، ويكون نهاية كل جمعة. وكان يقول لها: "دعينا نتعالج حتى نطل على جمهورنا ونحن بخير".

وتابعت: "كان همه أن يجتمع بهذه المسرحية كل الفنانين من جيلنا كسعد الفرج وسعاد عبدالله ونسعد جمهورنا، حيث أن المسرح شيء مقدس". وقالت بحرقة: "لكن للأسف كل شيء انتهى".

وشاركت حياة الفهد الفنان عبدالحسين عبدالرضا عدداً من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

من جانبها، نعت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا. ونشرت الفضالة صورة للراحل معلقة عليها: "مفارقة غريبة سطع نجمه بقوة في مسرحية (باي باي لندن) وحين رحل قال لمحبيه من (لندن) باي باي".

وقالت: "وداعاً يابو ردح وداعاً ياحسين بن عاقول وداعاً يا عتيج وداعاً يا دواس وداعاً يا من رسم البسمة على شفاهنا طوال عمره بفنه الأصيل الله يرحمك ويغفر لك يارب".

كذلك استعرضت في حسابها على السناب شات عدداً من الصور وكانت تعلق عليها باكية قائلة: "رحمك الله يابو عدنان". وشاركت الفضالة عبدالرضا عدداً من الأعمال أشهرها مسلسل "الحيالة".

بدورها، نعت الفنانة فخرية الخميس الراحل بمقطع فيديو قالت فيه: "بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله الفنان عبدالحسين عبدالرضا "أبو عدنان" حبيب الملايين نعزي أهله ونعزي أنفسنا، ونعزي كل من فرح وابتسم بكلمة منه، الحمد لله كان معلمنا وحبيبنا وفي هذه اللحظة لا نملك إلا الدعاء".

وفي مقطع آخر، نعت الفنانة هيا الشعيبي الراحل قائلة: "الله يرحمك يا عمي أبو عدنان ويغمد روحك الجنة، والي يحبه يدعي له من قلبه فلقد فقدت أبوي جمال وأبوي خالد النفيسي وأبوي غانم الصالح والحين عمي أبو عدنان، علم الفن الخليجي".

ونعت كل من مريم حسين وهيفاء حسين، الراحل بالترحم عليه والدعاء له.