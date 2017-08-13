عدوى "صعيدي في الجامعة الأمريكية" تصيب هذا الفيلم

يبدو أن الحنين إلى الماضي لن يتوقف عند فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية"، الذي طالب الجمهور بإنتاج جزء ثانٍ منه، ونجح في الرهان الذي وضعه بطل الفيلم.

وهذه المرة انتقلت العدوى إلى فيلم آخر قدم قبل 16 عاماً، وشهد مولد الكاتب والسيناريست محمد حفظي، في تعاونه الأول مع المخرج طارق العريان، حيث أعلن محمد حفظي نيته تقديم جزء ثانٍ من فيلم "السلم والثعبان" الذي شارك في بطولته هاني سلامة وأحمد حلمي، والفنانة المعتزلة حلا شيحة.

حفظي أكد لجمهوره عبر صفحته على "فيسبوك" أنه يفكر في كتابة جزء ثانٍ من فيلم "السلم والثعبان"، مبرراً الأمر بكون الفيلم قريباً للغاية من قلبه، خاصة أنه أول سيناريو يكتبه، كما مثل بداية علاقته مع المخرج طارق العريان.

ولم يكشف حفظي عن الحل الدرامي الذي سيضعه لاعتزال حلا شيحة، التي لعبت دور البطولة النسائية في الجزء الأول، بعدما وقع البطل هاني سلامة في غرامها، وتمكن في نهاية المطاف من الارتباط بها.

وإلى جوار هذا الأمر يواجه الكاتب محمد حفظي أزمة خاصة بتبادل الأدوار بين هاني سلامة وأحمد حلمي، خاصة أن سلامة قبل 16 عاماً كان هو بطل الفيلم، فيما لعب حلمي دوراً ثانوياً إلى جواره.

فيما بات حلمي في الوقت الحالي واحداً من أهم نجوم الصف الأول بمصر، بينما يقدم هاني سلامة بطولاته الأبرز في الدراما بعيداً عن السينما.