هل هذه أجمل 42 دقيقة بمسيرة عبدالحسين عبدالرضا الفنية؟

أمتع #الفنان_الكويتي_الراحل_عبدالحسين_عبدالرضا على مدى 50 عاما من العطاء #جمهوره_الخليجي_والعربي ، مخلفا وراءه عشرات من #الأعمال_الفنية والقيمة شملت التمثيل والتلحين والغناء والكوميديا بالمسرح والتلفزيون.

ويحمل سجله الفني نحو 50 عملا متنوعا بين التلفزيون والمسرح، حيث كانت آخر مسرحية له عام 2004م، بعنوان "على الطاير" في حين أعاد عرض لمسرحية "درب الزلق" العام الماضي.

كما قدم عدد من #الأوبريت_الغنائية مثل "شهر العسل، وبساط الفقر" مع الفنانة #سعاد_عبدالله . واشتهر بجمال صوته وهذا ما أعطاه تميزًا عن بقية الفنانين في جيله، مما جعله يخوض تجربة «الأوبريت» كأول فنان يقوم بعمل الأوبريت التمثيلية الغنائية التي لاقت نجاحاً كبيراً، إضافة إلى أنه قام بالغناء ضمن أعماله التلفزيونية والمسرحية عندما كان العمل يستدعي ذلك. كما أنه قدم أغنية بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش للكويت بعد التحرير بعنوان «مستر بوش» شاركه بها #حياة_الفهد و #داود_حسين.

ومن أشهر أعماله في الدراما "درب الزلق"، و"الأقدار"، و"قاصد خير"، وقدم عددا كبيرا من الأعمال، وفي المسرح قدم 33 مسرحية، منها "باي باي لندن" و سيف العرب".