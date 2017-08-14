هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني بأغنيته الجديدة؟

وحده يقف الفنان المصري #عمرو_دياب متصدرا لكافة شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من تسريب أغنيات ألبومه الجديد "معدي الناس".

الألبوم الذي صار مساء الأحد متاحا لكافة عملاء إحدى شركات الاتصالات، كخدمة تقدمها هذه الشركة لعملائها، أصبح متاحا عبر شبكة #الإنترنت قبل الموعد الرسمي لطرحه للجمهور.

ولم تمر ساعات حتى صار الجميع يتحدث عن الأغنيات التي يحتويها الألبوم، وكذلك عودة التعاون بينه وبين عمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر بعد خلاف استمر لسنوات.

وفي الوقت الذي يقدم فيه عمرو دياب الغناء، تسبب في إعادة الجدل مرة أخرى، حول ما أثير قبل أشهر من حديث عن زواجه بالفنانة دينا الشربيني، ذلك الأمر الذي تم نفيه على استحياء دون أن يتحدث الطرفان عن أسباب خروجه.

وهذه المرة تسببت أغنية "أجمل عيون" التي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ولحنها عمرو مصطفى، في إعادة الجدل حول حقيقة العلاقة بين #الهضبة ودينا الشربيني، خاصة أن عددا كبيرا من الجمهور يرى أن دياب يقصدها بهذه الأغنية.

بعدما قال في جملة من جملها "والله لأحبك موت وأحب برج الحوت.. وأعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت.. لأنك الدنيا واللى يفوت يفوت"، تلك الجملة التي تسببت أيضا في أن يكون وسم "برج الحوت" رائجا عبر شبكة "تويتر".

الربط بين الأغنية وما قيل حول دياب و #دينا_الشربيني لم يكن أمرا مستبعدا لدى #الجمهور، خاصة أن عمرو اعتاد على الغناء لمن حوله في أعماله، فقدم أغنية لكل بنت من بناته، كما ظهر نجله عبد الله بصحبته من قبل.

كما أن انتماء الفنانة دينا الشربيني لبرج الحوت ليس أمرا سريا، خاصة أنها أعلنت عنه في آخر لقاء تلفزيوني لها، وتحدثت عن كونها دائما ما تزن الأمور بقلبها وعاطفتها قبل عقلها.

وعبر صفحة تحمل اسم الفنانة دينا الشربيني على "فيسبوك" وتضم أكثر من 100 ألف متابع، جاء السؤال ليقول "ايه رأيكوا في ألبوم عمرو دياب الجديد؟"، لتأتي التعليقات التي تجاوزت الـ 6 آلاف تعليق لتؤكد شعور الجمهور أن الأغنية قدمت خصيصا لدينا الشربيني.