عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

شاهد.. إصابة توم كروز أثناء تصوير مشهد من فيلمه الجديد

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أصيب نجم هوليوود الشهير #توم_كروز بجروح خلال تصويره فيلم "مهمة مستحيلة" بنسخته الجديدة.

وخلال مقطع فيديو، انتشر على "يوتيوب"، ظهر كروز وهو يقفز من على أسطح المباني، فيبدو أنه أخطأ بالمسافة واصطدم بحائط المبنى وأصيب بجروح، وشوهد في الفيديو وهو يعرج عندما قام على قدميه.

وكان كروز مقيدا عندما قام بالقفزة. ولم يتضح ما إذا كان تعرض نجم هوليوود لكسر في العظام أو كانت إصابة داخلية.

وكروز (55 عاماً) له تاريخ طويل في القيام بالمشاهد الخطيرة بنفسه.

والفيلم هو الجزء السادس من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" للمخرج كريستوفر ماكواير.

كلمات دالّة

#توم كروز, #أفلام, #تمثيل, #هوليوود, #إصابة توم كروز

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر